Non seguite i presunti consigli contro il cancro di Kennedy: si tratta di un caso di copypasta. Contenuto virale attribuito a questo o quel VIP, spammato su ogni bacheca con l’invito a “non condividere, ma copincollare” per rendere impossibile risalire al contenuto originale, contenenti informazioni errate, datate oppure, come in questo caso evidentemente pericolose.

Questo creepypasta è lo specchio oscuro di cose come il “Messaggio per negare consenso a META firmato da tutti gli avvocati”: con la differenza che seguendo i consigli di “tutti gli avvocati” (che non hanno mai dato simile consiglio) si rischia solo di rendersi ridicoli e grotteschi, seguendo questi consigli attribuiti a Kennedy Jr, ma in realtà una raccolta di fake news a sfondo sanitario già viste, si rischia la vita.

Non seguite i presunti consigli contro il cancro di Kennedy: è solo un copypasta

Il testo parla dell’assunzione massiccia di Ivermectina, dell’abolizione dello zucchero e delle fantomatiche diete “detox e alcaline” per “depurare il sangue e regolare i livelli di acidità del sangue”.

Partiamo dalle basi, giusto per ricordarvi che questo testo “copypasta” è solo un assemblato di mille bufale, creato perché secondo i suoi autori (non Kennedy Jr, ovviamente), dover “sbufalare tutto” diventa più difficile che copincollare.

Vi abbiamo già spiegato che il corpo umano è perfettamente in grado di regolare i suoi livelli di acidità interna.

Il sangue è leggermente alcalino. È una funzione regolata rigidamente dai reni con piccole e perfettamente salutari fluttuazioni. Non può essere cambiata per alcun lasso di tempo apprezzabile dal cibo, ed ogni altra sostanza acida o alcalina viene espulsa con le urine (unico liquido nel quale è possibile invernire quindi tracce della loro presenza).

Vi invitiamo a pensare al caso contrario: se fosse come insinua quel creepypasta, basterebbe ad esempio un bicchiere di limonata in più per morire tra atroci sofferenze.

A parte, ovviamente, quando si decida di ingerire sostanze che il corpo umano non riesce a gestire come metanolo, antigelo o overdose di taluni farmaci.

Un corpo sano è perfettamente in grado di mantenere i propri livelli di acidità.

Parimenti un corpo sano è perfettamente in grado di “scartare” le sostanze nocive. Semplicemente, se fegato e reni smettessero di funzionare, avresti un grave problema.

I guasti delle diete detox e “anti-zucchero”

Anzi, improvvisare una “dieta detox” e abolire a random lo zucchero, come descriveremo, comporta una dieta fortemente squilibrata, con evidenti carenze nutrizionali che si traducono in mal di testa, cali di energia, nausee e, nel lungo periodo, aggravio di squlibri presenti come scompensi cardiaci, renali ed epatici.

Lo zucchero viene sostanzialmente usato da tutte le cellule nel corpo, dichiarare che “se togli lo zucchero togli il cibo al cancro” è come dichiarare che il modo migliore per sbarazzarsi di una pianta nociva in un campo è smettere di innaffiare tutte le piante presenti nello stesso finché il campo non diventerà un deserto.

Molte “diete detox” vendute su Internet tendono infatti ad apparire con “disclaimer” che scaricano la responsabilità sullo sciagurato utente che le ha accettate, con chi le propone che insiste in una assurda irresponsabilità di fatto traducibile in “Eh, io ti ho proposto la dieta detox, se muori ca**i tuoi, non ci siamo mai visti, io non ti conosco, muori da solo”.

Bagni di bicarbonato e sale inglese

Ovviamente, non ci sarebbe neppure bisogno di ricordare che infilarsi in una vasca da bagno non cura il cancro.

Non esistono evidenze scientifiche che il magnesio contenuto nel sale inglese possa essere assorbito dalla pelle, e un bagnetto caldo ha effetti rilassanti, ma non terapeutici.

Va detto quantomeno che questa volta non è stata proposta l’assunzione degli stessi principi per via rettale, altro caposaldo completamente sballato del mondo del complotto.

E tutte le medicine proposte?

Vorremmo ricordavi ad esempio che la vitamina C in eccesso viene espulsa dal corpo, causando al più diarrea e altri disturbi minori, e sia Vitamina C che Ivermectina e altre sostanze citate sono state più volte descritte dal mondo del complotto come la Panacea Universale in grado di curare ogni malattia dal COVID19 al cancro, e senza la minima efficacia.

Conclusione

Il testo citato è a tutti gli effetti un copypasta, una serie copincollata di false informazioni.

Ovviamente il rischio più grosso non è quello che farete (che pure è un rischio), ma quello che non farete. Il cancro può essere curato in tempo: rimandare ogni terapia credendo di potersi “curare” stando in ammollo in acqua salata, strofinandosi acqua ossigenata addosso e bevendo bibitoni significa togliere tempo alla cura, rischiando la morte.

