Non sanno dove si trova la Marmolada: parlano di bomba invece del cambiamento climatico

In tanti qui in Italia non sanno dove si trova la Marmolada, ma oggi 4 luglio si sentono liberi di poter avanzare tesi strampalate a proposito del crollo del ghiacciaio che purtroppo lascia dietro di sé diverse vittime. Abbiamo iniziato ad affrontare l’argomento più nel dettaglio in mattinata con un altro articolo, ma evidentemente ci sono altri aspetti da evidenziare. Persone che non hanno alcuna competenza su determinate tematiche, pronte a garantire che non ci sia il cambiamento climatico dietro quello che è avvenuto.

Non sanno dove si trova la Marmolada, ma sono certi della bomba dietro al crollo del ghiacciato al posto del cambiamento climatico

I negazionisti sono fatti così. C’è un complotto dietro ogni fatto di cronaca. Non è un caso che Burioni oggi abbia lanciato un tweet per sottolineare quanto affermato da questa categoria di persone. C‘è chi parla di una bomba fatta esplodere in modo volontario per dar vita al crollo del ghiacciaio. Un modo per concentrarsi nuovamente sul cambiamento climatico, per un problema che a loro modo di vedere in realtà non sussiste.

Da altri commenti viene fuori una verità inappuntabile. In tanti non sanno dove si trova la Marmolada. Chi cita la Lombardia, chi la Toscana. Tutti questi limiti evidenti, culturali e scientifici, non limitano in alcun modo la voglia di vomitare sentenze. Rivelandosi anche poco rispettosi nei confronti dei parenti delle vittime. Passano le ore e sempre più persone parlano dell’utilizzo di una bomba da parte dei poteri forti. Tutto, pur di non ammettere il cambiamento climatico in corso.

Insomma, non sanno dove si trova la Marmolada, ma questo non li ferma in alcun modo. Chissà se con le indagini che andranno avanti continueranno a parlare a vanvera di bomba, oppure se inizieranno ad aprire gli occhi una volta per tutte a proposito di un delicato tema come quello del cambiamento climatico in corso anche in Italia.

