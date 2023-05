Non risolto il down Facebook Dating: come funziona l’app di incontri limitata da problemi

C’è un down Facebook Dating in corso da circa quattro ore, stando almeno alle segnalazioni che ci stanno arrivando in queste ore da coloro che sono soliti accedere alla piattaforma in questione. Dunque, non stiamo parlando della normale applicazione creata da Zuckerberg e ancora oggi molto popolare in Italia, a differenza di quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro approfondimento. Circa una settimana fa, infatti, c’è stato un bug con il quale tanti utenti hanno inviato richieste di amicizia ad altri contatti senza saperlo.

Ancora in corso il down Facebook Dating: capiamo come funziona l’app di incontri caratterizzata da problemi oggi

Senza girarci troppo intorno, vi confermiamo che è ancora in corso il down Facebook Dating, mentre in tanti solo oggi iniziano a porsi la domanda “come funziona” l’app di incontri limitata da problemi di accesso. Curiose le segnalazioni che si trovano sui social paralleli. Basti pensare al fatto che diverse persone si siano sfogate su Twitter confermando di non poter accedere a Facebook Dating mentre il sito è inattivo. Un utente ha twittato: “Mi sono svegliato con il mio account andato. Forse è stato Dio perché sicuramente non esco da qualche anno con una ragazza“.

In risposta, un altro iscritto ha detto: “Sembra che il profilo di tutti sia sparito”. Un terzo ha aggiunto: “Perché l’app di incontri di Facebook mi fa creare di nuovo il mio profilo. Andiamo”. Come funziona Facebook Dating? Si tratta di una piattaforma parallela concepita per utenti single, all’interno della quale è possibile seguirsi a vicenda con un semplice like su un contenuto pubblicato. Tutto questo fino ad oggi, quando è arrivato l’inaspettato down Facebook Dating.

Si entra in contatto nel momento in cui l’altra persona ricambia il “mi piace”. Al momento, comunque, non si hanno riscontri ufficiali sul down di Facebook Dating, sperando i problemi possano rientrare nel più breve tempo possibile visto che l’app non funziona neanche all’estero.

