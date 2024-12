Non preventivabile tegola Cambiaso per la Juve: troppo frettolosi sulle partite che salterà

In mattinata è arrivata una vera e propria doccia fredda per la Juventus, alla luce del nuovo stop per Cambiaso. In realtà, non si tratta di una ricaduta rispetto al problema alla caviglia occorso all’esterno in occasione dell’anticipo di sabato scorso contro il Bologna, ma della necessità di non correre troppi rischi in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Nonostante si tratti di un mezzo spareggio per accedere alle prime otto della classifica, il club bianconero ha deciso di fare altre valutazioni

Arriva la tegola Cambiaso per la Juve, ma alcune fonti sono troppo frettolose sulle partite che salterà

Occorre sempre andarci cauti sulle indiscrezioni nel mondo del calcio, come abbiamo constato di recente a proposito del fantomatico scambio di mercato tra Juventus ed Arsenal a gennaio. Siamo sì al cospetto di una non preventivabile tegola Cambiaso per la Juve, ma appare evidente in questi minuti ci siano sui social dei titoli troppo frettolosi sulle partite che salterà un giocatore diventato indispensabile per Thiago Motta nel corso delle ultime settimane.

Secondo le informazioni condivise in mattinata da Sky, se da un lato è vero che per Cambiaso ieri c’era ottimismo in merito alla sua presenza contro i campioni d’Inghilterra, salvo poi prendere atto che non sia arruolabile per questa partita, al contempo occorre andarci piano sui tempi di recupero. Alcune pagine social fanno emergere uno scenario più negativo del necessario in merito alle condizioni della sua caviglia.

Insomma, solo nelle prossime ore sarà più chiara la situazione relativa a Cambiaso, visto che il problema fisico dello scorso weekend pare non sia stato banale come si poteva immaginare. Tuttavia, sbilanciarsi sui tempi di recupero ha poco senso, visto che secondo cronisti addentrati nel mondo Juventus, ad oggi non è esclusa la sua presenza nell’anticipo di sabato sera contro il Venezia.

