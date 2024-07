Non ha senso salutare l’alieno di Avanti un altro: che fine ha fatto Leonardo Tricarico

Ci sono dei post così acchiappaclick sui social che, per noi, è impossibile non sconfinare nel campo delle fake news, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 8 luglio a proposito dell’alieno di Avanti un altro. Il fatto oggettivo è che Leonardo Tricarico da tempo non appaia nella trasmissione di Canale 5, condotta con simpatia e successo dal solito Paolo Bonolis. Visto che parliamo di una persona non giovanissima, ci sta che qualcuno possa pensare il peggio a proposito delle sue condizioni di salute.

Smettiamola con l’ultimo saluto all’alieno di Avanti un altro: scopriamo che fine ha fatto Leonardo Tricarico

Ci sta decisamente meno che qualcuno se ne approfitti, come ci avete segnalato questo lunedì, in merito a post sui social che pubblicano la sua foto. All’interno dell’immagine, troviamo il classico “ciao” all’alieno di Avanti un altro e, come se non bastasse il testo equivoco appena riportato, anche l’emoji della preghiera. Ora, immaginiamo che per un momento sia stata Mediaset a volerlo fuori dalla trasmissione e che, di conseguenza, l’allontanamento non sia frutto di una sua decisione. Al netto del fatto che possa dispiacere, non ha alcun senso usare un approccio simile.

Non è un caso che, dal nostro punto di vista, sia necessario pubblicare il medesimo contenuto di febbraio 2023, quando è stato specificato che il buon Leonardo Tricarico non sia passato a miglior vita. Trasmissione rinnovata e rimozione di una figura che, evidentemente, in quel periodo venne ritenuta non più interessante per il successo del programma. A prescinere dalle motivazioni dell’emittente, oggi ci interessa altro.

Tocca infatti smentire tutti i rumors che danno per spacciato l’alieno di Avanti un altro, in quanto ad oggi non abbiamo conferme sul fatto che Leonardo Tricarico ci abbia lasciati. Vista la sua età, è probabile che si sia semplicemente ritirato a vita privata dopo la chiusura dell’esperienza con Mediaset di qualche anno fa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.