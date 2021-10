Non ha mai spinto teorie NoVax Giorgio Parisi, il neo Premio Nobel 2021 per la Fisica

Si fa molta confusione, in queste ore, a proposito del neo Premio Nobel 2021 per la Fisica, ovvero Giorgio Parisi. Ennesimo motivo di orgoglio per l’Italia, in un’annata particolarmente fortunata per i colori nazionale sotto molteplici punti di vista, bisogna chiarire alcuni concetti molto importanti. Già, perché sui social spesso e volentieri le persone famose diventano punti di riferimento per il pubblico, magari per idee mai espresse. Come del resto stiamo constatando oggi 5 ottobre.

Confusione NoVax su Giorgio Parisi, il neo Premio Nobel 2021 per la Fisica

Un caso che, in minima parte, ci ricorda quello di Luc Montagnier, che abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro sito. Il francese, infatti, diversi anni fa ha vinto un Premio Nobel per le scoperte fatte a proposito del virus HIV, mentre oggi diventa automaticamente autorevole quando spara a zero sui vaccini. Nessuna correlazione tra i meriti che gli sono stati riconosciuti a suo tempo e le posizioni recenti, ma questo a quanto pare è irrilevante per i NoVax.

Ancor più evidente il malinteso che si fa con Giorgio Parisi, dopo la conquista del Premio Nobel 2021 per la Fisica. Nei gruppi NoVax, infatti, è diventato un autentico riferimento in queste ore, alla luce di una vecchia discussione avvenuta in tv con Matteo Bassetti. Era marzo 2021 su LA7, come si nota dall’articolo originale con video annesso, e i due ebbero uno scambio di opinioni sulla vaccinazione.

In quel caso, Giorgio Parisi si è limitato a dichiarare che il vaccino non fosse stato l’unico elemento a contribuire al calo dei contagi in Inghilterra. Questo, però, senza sminuire in alcun modo la loro importanza. Il semplice fatto che ci sia stata una discussione con Bassetti, però, ha indotto a pensare tra i NoVax che il nuovo Premio Nobel 2021 per la Fisica fosse contrario alla campagna di vaccinazione. Non è così. Ecco il video.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.