Non esistono linee guida dell’OMS per sessualizzare i bambini legalmente

Ci segnalano i nostri contatti un post X che parla di linee guida dell’OMS per sessualizzare i bambini legalmente. Ovviamente abbiamo già visto che nel mondo del complotto per attaccare i “Poteri Forti” o altro avversari sono due le principali accuse infamanti che possono essere usate.

Puoi accusare i suddetti Poteri Forti di essere satanisti, di essere pedofili o entrambe le cose, ergendoti poi a “paladino dei bambini”. Cosa che in, questo caso, ai bambini creerebbe danno.

Non esistono linee guida dell’OMS per sessualizzare i bambini legalmente

Periodicamente in post legati ai “siti doppelganger”, falsi portali di informazioni che disseminano i social di bufale sull’occidente, compare l’idea di un Occidente Pedofilo da contrapporre ai “veri valori” della controinformazione.

Come abbiamo già avuto modo di vedere in passato, e parliamo del 2014, nessuno ha mai legalizzato la pedofilia che continua ad essere un reato in tutta Europa.

E ricordiamo che uno dei motivi degli arresti di Pavel Durov è stato proprio la richiesta di maggiore cooperazione dei gestori di social e strumenti di messaggistica per trovare, stanare e punire i pedofili.

Quello che si discute a livello Italiano ed Europeo è l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole proprio come mezzo per evitarli gli abusi.

Torniamo al tema che affrontammo già in passato: avere una sana educazione scolastica nelle scuole evita, ad esempio, di trovarsi davanti ad adolescenti che non hanno la cognizione di concetti cardine come consenso e valore della sessualità e ce li troviamo sui social a chiedere “il video dello stupro” perché per loro è solo pruriginosa curiosità.

Insegnare il prima possibile che “no uguale a no” evita ad esempio che un ragazzino cada preda dei predatori sessuali, e insegnare come le malattie sessuali si diffondono (pagina 31 del testo) ci evita adulti convinti che l’AIDS si prenda dal vaccino COVID19 o dall’omosessualità dedicandosi dunque ad una vita di rapporti sessuali non protetti e malattie sessuali.

Scendendo sui social a chiedere che non si parli di educazione sessuale significa consegnare una intera generazione alla malattia ed ai predatori sessuali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.