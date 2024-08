Secondo alcuni post virale è esistito uno sponsor olimpico delle sigarette Marathon del 1984. Bufala assai vintage, nata sulla falsa riga degli spot dei decenni passati, in cui le conseguenze del fumo di sigaretta non erano ben note come ora.

Ma ovviamente, si tratta di una fake news, che trova nuova trazione nelle prime Olimpiadi nate nel periodo di guerra Russia-Ucraina, quindi nel pieno della “guerra ibrida” che ha deciso di falcidiarle in ogni modo.

Non esiste alcuno sponsor olimpico delle sigarette Marathon del 1984

Consultando i report ufficiali delle Olimpiadi di Los Angeles noterete infatti la totale assenza delle sigarette Marathon tra gli sponsor olimpici, dato confrmato a Snopes da Shirley Ito, parte dello staff della Bibloteca di Los Angeles 1984, l’ente che si occupa di preservare la documentazione olimpica.

Un marchio Marathon è effettivamente esistito in quegli anni, e veniva venduto negli USA, ma derivava il nome non già da una presunta associazione olimpica, bensì dalla città di Maratona (associata alla disciplina sportiva per ragioni storiche), essendo il marchio Marathon un marchio “Prodotto in Grecia e a Cipro ma con standard di qualità statunitensi”.

Non risultano donazioni o sponsor di produttori di sigarette, ancorché alcuni marchi legati al tabacco in quegli anni lanciarono iniziative indipendenti dai comitati olimpici per cavalcare il successo dello sport tra il pubblico.

Ad esempio Camel proposse la stampa di libercoli segnapunti da distribuire coi pacchetti di sigarette, Lucky Strike introdusse raccolte di punti per regalare televisori e viaggi a Los Angeles, ovviamente pubblicizzando la cosa come il loro “contributo” per permettere ad alcuni fortunati clienti di godere le Olimpiadi su schermi di lusso, se non direttamente dal Villaggio Olimpico.

Sono ovviamente iniziative non legate al Comitato Olimpico, aperte a tutti gli imprenditori dell’epoca.

Non esiste però alcuno “sponsor olimpico delle sigarette Marathon del 1984”.

