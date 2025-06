La tassa sul contante confermata dalla Meloni di 11k euro, come avrete intuito, è una fake news. Fake News peraltro basata sulla stessa metodologia clickbait che abbiamo recentemente visto applicare dallo stesso circuito di portali

Ovvero si prende una notizia del tutto inattinente e la si usa per imbastire un assurdo canovaccio il cui scopo è ottenere viralità e condivisioni.

Non esiste alcuna tassa sul contante confermata dalla Meloni di 11k euro

Cosa pensereste leggendo “CONFERMA MELONI – TASSATO IL CONTANTE, preleva tutto e mettilo nel materasso : 11.000€ la nuova tassa di gestione banconote | Ti dissangui a vita” ?

Sicuramente non che si tratta (vi spoileriamo il lunghissimo articolo, allungato per sembrare un contenuto di pregio e nascondere la conclusione nel finale) della storia di un cittadino francese che dopo aver chiesto 150000 euro di prestito e 50000 allo Stato Francese ha deciso di opporsi ad una penale per restituzione anticipata di 11mila euro.

Fine delle questione.

Ovviamente l’articolo non riporta alcuna fonte delle tasse e della “dichiarazione della Meloni”, ma anche questo è tipico del circuito di portali di pubblicazione menzionato in epigrafe, che spesso attribuisce a personaggi della politica di maggioranza balzelli inventati per suscitare l’ira del pubblico, come per il ricco filone delle fake news sul Codice della Strada che hanno attribuito a Salvini ogni assurda decisione e balzello

