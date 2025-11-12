È agli occhi di tutti l’ennesimo caso di “falsa citazione”: la dichiarazione di Falcone e Borsellino contro la separazione delle carriere segue altre non citazioni ormai celebri.

Arriva infatti alla cronaca dopo assurde falsità il Pertini violento e sbavante cavernicolo che rabbiosamente urla di voler prendere “i politici a mazze e pietre” durante un “famoso discorso per la pace”, il Giobbe Covatta xenofobo razzista che inveisce contro gli extracomunitari e un Pasolini semianalfabeta e videodipendente che scrive epistole in un italiano stentato ad Alberto Moravia e Alberto Sordi riempiendole di tormentoni della comica Sabina Guzzanti da lei proferiti anni dopo il suo trapasso.

Il meccanismo è sempre lo stesso: si scrive una frase del tutto falsa, si piazza su una “card”, un “santino social”, e tutti dovranno crederci perché “La notizia è su Internet e non dobbiamo dubitare che sia vera”.

Non esiste alcuna dichiarazione di Falcone e Borsellino contro la separazione delle carriere

Secondo laa presunta citazione ci sarebbero infatti diverse fonti: la “tramissione Samarcanda del 23 maggio 1991” e una “Intervista a Repubblica del 25 gennaio 1992″.

Ma esiste un problema: nessuno dei due era ospite a Samarcanda il 23 maggio, e il 30 maggio Falcone era sì presente, ma per parlare di tutt’altro.

Parimenti anche in quel numero di Republica del 25 Gennaio non c’è nessuno dei due.

Anzi! Falcone fu intervistato un anno prima, dichiarando che

“Chi, come me, richiede che [giudici e pm] siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell’esecutivo”

Di fatto aprendo la strada all’esatto contrario, ovvero all’accettazione della separazione delle carriere invitando a non demonizzare i portatori di entrambi i pareri.

Si tratta dell’ennesima bufala basata sulla “prova negativa”, ovvero buttare sul piatto date a caso confidando nel fatto che non puoi provare l’esistenza di quello che non esiste.

La “puntata di Samarcanda” e l'”Intervista a Repubblica” si uniscono alla “Manifestazione per la pace” dove Pertini avrebbe dato di matto ed altri eventi mai accaduti.

