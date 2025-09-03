Ci segnalano i nostri contatti un post che parla di un gasdotto maglev superconduttore finlandese, una vera e propria “supercazzola” alla Amici Miei che dovrebbe descrivere una sorta di prodigioso tunnel dove container levitanti sfrecciano a 500Km/h portando non solo gas (gasdotto siginfiica questo), ma anche farmaci, elettronica e beni deperibili.

Il post compare in lingua Italiana e in lingua inglese ed è ovviamente un completa invenzione assistita da ricostruzioni create con AI.

Non esiste alcun gasdotto maglev superconduttore finlandese

Esiste un VTT Technical Research Centre finlandese, che però a giudicare da una breve ricerca con la parola “maglev” sia relativa ai progetti in corso che agli annunci stampa non si è mai occupata di unaa simile invenzione.

I colleghi di Lead Stories hanno contattato la PR del centro di ricerca, Liisa Hertz ottenendo conferma espressa che la storia è del tutto inventata e che non è mai esistito un “gasdotto/tunnel magnetico senza motore”.

Peraltro nel mondo esistono treni a levitazione magnetica ma, al contrario di quanto riportato nell’immagine, essi non funzionano facendo galleggiare vagoni per aria a grandi altezze, ma la “levitazione” si misura in millimetri e non metri.

Dato che ovviamente l’intelligenza artificiale usata per creare l’immagine di impatto (il solito vecchio ChatGPT, per i curiosi in grado di interpellare SightEngine) ha preferito trascurare, forse per i soliti errori generativi, forse perché è stato usato un prompt di impatto virale.

Peraltro il post italiano si spinge a riportare una lunga “bibliografia dell’invenzione”: anche questo, come abbiamo visto, fa parte delle “allucinazioni” delle AI, la tendenza ad inventare fonti laddove esse non vi sono.

