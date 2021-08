Non erano 800 le persone sull’aereo americano in Afghanistan con il volo partito da Kabul

Occorre un primo aggiornamento, in queste ore, a proposito del numero di persone trasportate dall’aereo americano partito dall’Afghanistan con a bordo quelli che ormai possiamo definire “profughi”. Evento probabilmente parallelo, rispetto a quello che ha visto alcuni civili aggrapparsi ai mezzi in decollo, secondo quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. In particolare, uno scatto diventato virale nella giornata di ieri ci parla di circa 800 persone nella stiva, con un nuovo record di capienza che sarebbe stato registrato per aiutare gli afghani a lasciare la capitale.

Si parla di 800 persone sull’aereo americano in Afghanistan con il volo partito da Kabul

Abbiamo cercato di approfondire le informazioni al momento reperibili a proposito delle 800 persone di cui si parla tantissimo sui social da alcune ore a questa parte. Secondo alcuni post, infatti, si parla di persone presenti all’interno di un aereo americano in Afghanistan con il volo partito da Kabul. Cosa sappiamo ad oggi? Un primo aggiornamento più completo ed autorevole ci arriva Defense One, sito che gode di una certa credibilità su tematiche del genere.

In sostanza, un C-17 Globemaster III dell’aeronautica statunitense ha evacuato in sicurezza circa 640 afgani da Kabul domenica scorsa, secondo i funzionari della difesa degli Stati Uniti e le foto ottenute dalla fonte. In un primo momento, si era parlato di 800 persone sull’aereo americano che ha portato via dall’Afghanistan persone evidentemente presenti all’interno di una lista speciale, tramite il volo partito da Kabul. Successivamente, questo numero è stato rivisto verso il basso.

Dunque, non sarebbe stato rivisto il record di capienza precedente, leggermente superiore alle 640 persone presenti nell’aereo americano. Il software di monitoraggio del volo mostra che l’aereo appartiene al 436th Air Wing, con sede presso la Dover Air Force Base in Delaware. Il numero sbagliato nasce dal fatto che sia stato pubblicato online l’audio dell’equipaggio che stimava 800 passeggeri. Un funzionario della difesa, parlando in anonimato, ha affermato che il numero reale era di circa 640 persone, con il volo di Kabul partito dall’Afghanistan.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.