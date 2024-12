C’è una serie tv in onda da alcuni giorni su Netflix che fa discutere moltissimo, al punto da chiedersi se sia vera la storia riguardante la moglie di Ayrton Senna. In pochissimi, anche tra i fan più accaniti del campione brasiliano, sapevano che da giovane la futura stella della Formula 1 si fosse sposato. Una decisione evidentemente frettolosa, forse dovuta al fatto che il pilota avesse deciso di intraprendere la prima esperienza su pista in Europa, con la fidanzata di allora che decise di non lasciarlo solo.

Del tutto vera la storia sulla moglie di Ayrton Senna nella serie tv su Netflix, ma niente figli per loro due

Come se non bastassero le voci incontrollate sulle cause del decesso del campione brasiliano, come abbiamo avuto modo di riportarvi non molto tempo fa con un altro articolo, a 30 anni dalla disgrazia che ci ha portato via un grande campione dentro e fuori la pista, c’è un altro tema da affrontare oggi. Per farvela breve, se da un lato risulta totalmente vera la storia sulla moglie di Ayrton Senna nella serie tv su Netflix, al contempo è altrettanto giusto evidenziare che non siano mai stati concepiti figli da loro due.

Come correttamente raccontato nel corso della prima puntata della serie TV su Netflix, la moglie di Ayrton Senna è stata effettivamente Lilian de Vasconcelos Souza tra il 1981 ed il 1982. Durante il secondo soggiorno del pilota in Inghilterra, è arrivata la richiesta di divorzio, visto che la donna, allora molto giovane, evidentemente non era disposta a spostarsi nuovamente per lui.

Dunque, non ci sono figli di cui parlare, ma esiste realmente una donna che, per un breve periodo, è stata la moglie di Ayrton Senna. Molto prima del suo passaggio alla McLaren, con cui ha fatto la storia della Formula 1 come tutti sanno. Non tutti ne erano a conoscenza, a quanto pare.

