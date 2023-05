Non credete alle foto dell’incendio della raffineria in Sudan

Ci risiamo, le foto dell’incendio della raffineria in Sudan dimostrano qualcosa che conosciamo da sempre. Ogni volta che succede nel mondo una tragedia, qualcuno cerca di diffondere “foto che i giornali non hanno” per cavalcare la viralità. Spesso usando immagini inventate o decontestualizzate, come è accaduto in questi casi.

In questo caso foto stock di incendi di condotte e raffinerie vengono usati per creare una storia virale basata sull’attuale guerra civile in Sudan.

Sappiamo per certo della guerra civile in Sudan, e non c’è certo bisogno di fake news per descriverne la brutale drammaticità. Parliamo dello scontro tra l’esercito regolare e una formazione paramilitare chiamata Rapid Support Force per il potere della regione, reso più brutale dai grandi interessi nella regione (tali da far sospettare un coinvolgimento, negato da Prigozyn, del Battaglione Wagner).

Ma sappiamo che quelle foto non provengono dal conflitto in atto, bensì da foto “stock”, di archivio, datate reperibili qui e qui e pubblicate tra il 2006 e il 2010, presente anche su Getty Images senza indicazione di luogo.

I colleghi di AFP hanno cercato di contattare le compagnie di immagini per ottenere maggiori dettagli, ma quello che è certo è che non si tratta di immagini legate al conflitto in Sudan.

