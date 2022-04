Non ci sta Sabrina Quaresima: la preside scagionata porterà in tanti in tribunale

Arrivano aggiornamenti interessanti direttamente da Sabrina Quaresima, la Preside accusata nelle ultime settimane di aver avuto una relazione intima con uno studente maggiorenne. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, la donna è stata scagionata, in quanto le varie indagini condotte da organi preposti per inquadrare al meglio questa storia non hanno fatto emergere elementi in grado di mettere in discussione la sua posizione. Ora, però, si aprono nuove fasi.

Arriva la reazione di Sabrina Quaresima: la preside “innocente” minaccia azioni legali

Quali sono gli sviluppi da prendere in esame durante il weekend? Sabrina Quaresima, la preside scagionata, in primo luogo è tornata a scuola, dopo aver preso atto del verdetto giunto dall’ispezione dell’Ufficio scolastico regionale. Tuttavia, l’accoglienza non è stata delle migliori. Non tanto dai docenti e dal personale scolastico, dal quale ha ricevuto solidarietà, ma da alcuni studenti. Le scritte sui muri ben visibili per chi frequenta il liceo romano, infatti, sono in netto contrasto con l’esito delle indagini sul suo conto.

Lei, in ogni caso, tira avanti e va dritta per la sua strada, scagionando in parte il ragazzo che l’ha accusata di aver portato avanti una relazione tra i due. Fino a parlare di stalkeraggio. Sabrina Quaresima, nello specifico, ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera, facendo emergere che le ispezioni non abbiano portato alla luce alcun elemento che potesse indirizzare in questa direzione le indagini. Oltre a questo, però, occorre prendere in esame anche il trattamento mediatico che le è stato riservato nel corso delle ultime settimana.

A chiara domanda sulle proprie intenzioni e sulla possibilità di dar vita ad una battaglia legale per chiedere risarcimento in tribunale, la Preside Sabrina Quaresima risponde senza alcuna incertezza: “Fino all’ultimo respiro”. Vedremo come andrà a finire questa storia nei prossimi anni.

