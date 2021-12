Non certa la ripresa di ‘Fuori dal coro’ a gennaio 2022: Mario Giordano può essere sospeso

Non sono buone le indiscrezioni che riguardano Fuori dal coro, trasmissione di Mario Giordano che ormai da tempo è chiacchieratissima sul web per quanto riguarda la sua sospensione. L’ultima puntata è andata in onda il 7 dicembre, molto prima rispetto alla consueta pausa prevista per le festività natalizie e c’è la sensazione che ci sia stata una sorta di punizione nei confronti di Mario Giordano.

Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ non certi di ricominciare a gennaio 2022

Dopo le smentite dei giorni scorsi, dunque, bisogna prendere atto delle voci del giorno. Da quanto emerso sulle pagine di Dagospia, come riportato anche da Giuseppe Candela, la pausa di Fuori dal coro non sarebbe stata del tutto casuale. Sembra proprio che il programma di Mario Giordano sia stato fermato volutamente.

Si dice che ai piani alti di Mediaset non abbiano gradito i toni NoVax e populisti della trasmissione di Giordano, la sua linea editoriale addirittura sarebbe dannosa a livelli politici, ma anche di immagine. Come molti sapranno Silvio Berlusconi ha l’ambizione di candidarsi per il Quirinale, il fondatore di Mediaset non può quindi permettersi che la sua ascesa venga disturbata da programmi come Fuori dal coro, che vanno contro anche il suo stesso pensiero.

Proprio per tutte queste motivazioni, c’è chi pensa che Mario Giordano non possa più ritornare in tv con la sua trasmissione, insomma si parla addirittura di stop permanente. Per ora sono solo indiscrezioni che non hanno avuto alcuna conferma dal diretto interessato, capiremo effettivamente qualcosa in più l’11 gennaio, quando in teoria Fuori dal coro dovrebbe ritornare regolarmente in onda dopo questa pausa natalizia.

La cosa certa è che qualcuno a Mediaset non ha gradito troppo le uscite no-vax di Mario Giordano e soprattutto di alcuni suoi ospiti in studio, il danno d’immagine per la rete potrebbe essere notevole se si perseguirà verso questa strada. Per quanto riguarda invece lo stop di Dritto e Rovescio, trasmissione di Paolo Del Debbio, qui non dovrebbero esserci cambiamenti importanti, ma la verità emergerà a questo punto solo alla ripresa delle trasmissioni. Occhio a Fuori dal coro sospeso, dunque.

