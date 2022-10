No, Zelensky non ha lasciato Kiev

Zelensky ha lasciato Kiev? Questo è quanto riferisce il parlamentare ucraino Ilya Kiva, che già si è distinto per la sua propaganda filo-russa e per questo accusato di tradimento, sul suo canale Telegram il 10 ottobre.

Zelensky ha lasciato Kiev?

“Zelensky ha lasciato Kiev, secondo le informazioni, si sta muovendo verso il confine polacco”. La stessa notizia è stata ripresa dall’avvocato Irakli Zakareishvili su Facebook, il quale sostiene che il presidente dell’Ucraina sarebbe stato evacuato in un bunker a Leopoli.

Ancora, Zakareishvili sostiene che Zelensky starebbe diffondendo informazioni false sulla sua posizione. Lo fa, Zakareishvili, riprendendo un video del leader ucraino. Lo stesso avvocato, su Telegram, sostiene che Zelensky starebbe usando un green screen per non mostrare la sua reale posizione.

Zelensky avrebbe lasciato Kiev a seguito degli ultimi attacchi missilistici dell’esercito di Putin.

Queste notizie sono state diffuse il 10 ottobre, ma nello stesso giorno Zelensky ha pubblicato un video girato all’esterno del palazzo presidenziale di Kiev. I colleghi di Myth Detector fanno notare che nel filmato girato dal leader ucraino è possibile vedere l’installazione YOUkraine posizionata proprio di fronte al palazzo.

Ancora, la sera del 10 ottobre Zelensky ha incontrato l’ambasciatrice USA in Ucraina Bridget A. Brink, e l’incontro è stato documentato sui social.

Quindi?

Ilya Kiva insiste e sostiene che all’incontro con Brink, Zelensky è stato accompagnato dalle forze armate ucraine per poi ritornare in una località protetta fuori dalla città, ma non fornisce le prove. Fino a conferma ufficiale dobbiamo parlare di bufala, e soprattutto nelle stesse ore in cui la propaganda filo-russa sosteneva che Zelensky fosse fuggito da Kiev, lo stesso leader ucraino pubblicava video da Kiev.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.