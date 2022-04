No, questo video non mostra immagini di soldati ucraini che spostano cadaveri per le riprese

Ci segnalano i nostri contatti un presunto video di “soldati ucraini che spostano i cadaveri per le riprese”

Come posteremo una immagine riconoscibile del video, ma senza cadaveri, per rispetto a quei poveri corpi e per non colpire il lettore sensibile con immagini oltremodo crudeli.

L’idea alla base delle condivisioni è che gli Ucraini si procurino cadaveri chissà dove da “disporre” per far brutta figura alle forze di invasione Russa.

In realtà come sempre accade in questi casi, il rasoio di Occam interviene per ricordarci che la spiegazione logica è sempre la più giusta.

Abbiamo già visto come le “riprese televisive satellitari” di cui alcune condivisioni parlano hanno individuato quei cadaveri con molte settimane di anticipo rispetto al loro ritrovamento, cosa di cui abbiamo ampiamente parlato.

La soluzione è quindi la più semplice: è un protocollo comune in caso di trappolamento trascinare i cadaveri con corde o altri strumenti per evitare il contatto diretto.

Prassi tristemente accertata tra i crimini di guerra consiste infatti nel lasciarsi mine antiuomo alle spalle.

Mine da disseminare sui campi di battaglia, in ripari, ritrovi e abitazioni che potrebbero essere usati dal “nemico” come alloggio temporaneo e persino nei corpi dei cadaveri.

Lo scopo del “trappolamento” è proprio questo: usare il sentimento di pietà e l’utilitaristico bisogno di riappropriargli spazi civili e urbani rimuovendo i cadaveri per minarli confidando che soccoritori e genieri rimangano feriti.

Per quanto brutto sia l’uso di corde o altri strumenti, questo video non mostra immagini di soldati ucraini che spostano cadaveri per le riprese.

Mostra un tentativo di limitare i danni, specialmente di fronte a personale privo di strumenti specifici per identificare e disarmare eventuali bombe.

