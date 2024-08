No, questo non è un post X di Angela Carini contro Imane Khelif (e neppure il suo account)

Ci segnalano i nostri contatto un post X di Angela Carini contro Imane Khelif, la sua avversaria ingiustamente accusata per tutta una serie di ragioni di essere “un uomo trans” anziché una donna con presunta condizione di interessualità come chiaramente comprovato.

C’è solo un problema: il post, che proviene da un account ora cancellato, non è dell’atleta Angela Carini e non è neppure del suo account.

L’account di X di Angela Carini è “AngelaCarini98“. Il falso account era “acarini98”, un account parody, ovvero parodia.

Il post è stato rimosso, ma è stato conservato nella cronologia di ricerca di Google, dalla quale abbiamo potuto ripescare i dati del presunto account.

Il falso post attribuisce ad Angela Carini la narrativa per cui la Khelif è un uomo, attribuendole l’idea di chiedere al pubblico se presenziare o meno.

Cosa smentita non solo dal fatto che parliamo di un account parodia, ma dalle parole dell’atleta stessa: la pugilessa Angela Carini ha infatti dichiarato che se potesse “abbraccerebbe” la sua avversaria, per la quale non prova alcuna acredine.

Tutto il contrario di quanto espresso dall’account parodia.

