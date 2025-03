No, questo non è un articolo del Sole 24 che dice che l’Europa vuole prendere i soldi dai conti corrente

Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok dove un narratore mostra un presunto articolo del Sole 24 che dice che l’Europa vuole prendere i soldi dai conti corrente.

In realtà il video fa due errori: il primo dichiarare che l’articolo del Sole 24 conferma che “L’Europa vuole prelevare soldi dai conti correnti”, il secondo è mostrare abbastanza parti dell’articolo perché il lettore avveduto possa cercare l’articolo integrale.

Dimostrando così quanto il riassunto fornito sia semplicistico nella migliore delle ipotesi, clickbait se non complottista nelle altre.

L’articolo in nessuna parte parla di “prendere i soldi dai conti corrente”, ma parla di una bozza, visionata dai giornalisti del Sole 24 Ore, che prevede programmi di alfabetizzazione al risparmio e forme di semplificazione dell’accesso al mercato.

Ad esempio popolarizzando i conti di risparmio e investimento, che potrebbero avere una normativa unificata o semplici buone pratiche, rimuovendo gli ostacoli normativi agli investimenti e introducendo forme di portabilità per cambiare gestore in modo agevole.

Non si tratta quindi di “mettere le mani in tasca” o “prendere i soldi dai conti corrente”, ma invogliare il cittadino ad investire fornendogli educazione economica e gli strumenti per farlo: la scelta, ovviamente, resterà sua.

