No, questi soldati non confondono Russia e Olanda mentre bruciano una bandiera

Prendi una foto, aggiungi una didascalia convincente e condividi: ecco la strategia di un certo tipo di utenza sui social, come accade in un’immagine in cui sembra proprio che un gruppi di soldati abbia scambiato la bandiera olandese per quella russa, dandole fuoco.

“F**k Russia”, scrivono nella didascalia. L’immagine circola dallo scoppio dell’operazione militare speciale della Russia ed è un tentativo di screditare l’Ucraina, o meglio i soldati del battaglione Azov.

Il nazismo del cervello supera tutti i confini. Volevano bruciare la bandiera russa, hanno bruciato quella olandese. Bravissimi.

L’immagine è fuori contesto. Si tratta, infatti, di un fotogramma estratto da un video che riportiamo di seguito.

Il titolo in lingua ucraina recita: “Appello dei combattenti AZOV ai Paesi Bassi in merito al referendum su UE-Ucraina“.

Il filmato era stato pubblicato prima di un referendum che si è tenuto nel 2016 e in cui i cittadini olandesi erano invitati a votare a favore o contro un accordo UE-Ucraina. Nel filmato, i sedicenti combattenti Azov minacciavano l’Olanda di attacchi terroristici qualora avesse vinto il “no”.

Il no vinse, e non ci furono attentati. Il filmato, infatti, era nient’altro che una trollata dalla quale si era dissociato lo stesso battaglione Azov.

È dunque una bufala, quindi, sostenere che quelli siano soldati ucraini che confondono Russia e Olanda mentre bruciano una bandiera.

