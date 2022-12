No, questi non sono palazzi crollati a causa del Bonus 110

Ci sono state segnalate immagini di due “palazzi crollati a causa del Bonus 110”. Asseritamente, si tratta di uno a Milano ed uno in Sicilia, in un account che riporta molti di questi “avvistamenti”

Abbiamo una serie di anomalie evidenti: l’architettura dei luoghi sembra essere tutto fuorché italiana: il palazzo Siciliano somiglia sin troppo ad un caso di edilizia popolare Sovietica a Bucarest (ovviamente non in Sicilia) e il palazzo Milanese sembra alquanto orientale.

Nei commenti c’è chi riconosce i video citati come circolanti nella Rete da anni, e, infine, un palazzo che crolla in una città come Milano sarebbe senz’altro oggetto delle cronache locali delle ultime settimane, cosa che non è accaduta.

Gli elementi essenziali di una notizia, ne abbiamo parlato più volte, sono cinque più uno: perché, dove, quando, cosa, chi e infine come.

La notizia di Milano contiene un astratto perché ed un dove. Manca tutto il resto. Quella in Sicilia ha solo il presunto perché.

Tutti questi elementi ci portano ad una serie di fake news costruite contro il Bonus 110 in un tentativo di colpire le politiche di governo.

