No, questa non è una bevanda cinese a base di feci di capra (e neppure il Boba Tea ne contiene)

Ci segnalano i nostri contatti un post Instagram che descrive una bevanda cinese a base di feci di capra. Il fatto che il post sia attribuito ad un gruppo comico (una didascalia vorrebbe che sia dei “The Jackal”) dovrebbe svelarvi subito la verità.

Si tratta di una delle battute sul boba tea, bevanda nata a Taiwan e diffusa in tutto il mondo derisa per il suo aspetto particolare.

Nella falsa narrazione, il “latte cinese a base di feci di capra” è una bevanda “ricca di proteine” ed adatta a preparare “il caffé robusto”. Nella realtà dei fatti il “Boba Tea”, corruzione della parola Bubble Tea nell’Engrish locale (finto inglese molto caro agli orientali come lingua alla moda e dal sapore internazionale) è semplicemente thé variamente aromatizzato servito con larghe cannuccie e arricchito dalle “bolle”, ovvero palline di tapioca o gelatine di vari gusti.

La ricetta “originale” prevede pallettte di amido di tapioca aromatizzate col caramello, che assume dunque un colorito marroncino e nerastro che stimola la fantasia di diversi comici, come ad esempio in questo short YouTube dove la protagonista dichiara di temere di defecare le pallette di tapioca “in modo che sembra stia defecando come le capre”.

Altre varianti hanno palline di gelatina con vari aromi che vengono risucchiate dalla cannuccia e possono essere masticate per dare la sensazione di “bolle che scoppiano in bocca”.

Col Boba Tea diventato una moda anche in occidente, semplicemente sono arrivate le battute relative anche da noi: in questo caso foto della bevanda sono state inserite in scene da un video chiamato, prosaicamente, “capra che defeca”.

