No, questa foto non raffigura un falso ferito palestinese

Ci segnalano i nostri contatti una immagine diffusa su Telegram che raffigura un presunto falso ferito palestinese, con gli strumenti medici applicati in modo visibilmente errato

Per quanto l’errore sia evidente, non si tratta di un falso ferito, ma di una scena di una fiction drammatica di provenienza apparentemente malese (indicata come “Egiziana” in altre fonti ma rivendicata su un portale di errori televisivi malesi come produzione locale).

La scena, che circola almeno dal 2019, è apparsa su vari portali spagnoli, turchi e di diverse nazioni come esempio su come non dovrebbe mai essere fatta una fiction, ovvero saltando a piè pari la fase in cui ci si consulta con gli esperti per improvvisare la scena.

Ogni singolo strumento medico sull’attore è applicato infatti nel luogo sbagliato: la somiglianza somatica dell’attore con una persona araba ha portato, specie nel clima di diffidenza comune ad ogni guerra, ad ipotizzare che questa scena sia un recente falso palestinese.

Ma per quanto ogni evento drammatico attiri le bufale, cosa che conosciamo bene, non bisogna cadere nell’errore di pensare che ogni singolo contenuto esistente sia una fake news a prescindere.

Conclusione

L’immagine sottopostaci non raffigura un falso ferito palestinese, ma la scena di un medical drama noto al popolo della rete per i suoi enormi errori.

