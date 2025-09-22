  1. Home
No, questa foto di una bambina araba non dimostra la Teoria del Complotto di Pallywood

di Shadow Ranger |

Ci segnalano i nostri contatti il “backstage della foto di una bambina araba” che dovrebbe dimostrare la presunta Teoria del Complotto di Pallywood.

Secondo tale teoria del complotto la foto avrebbe un “backstage” e tale backstage prova che a Gaza non sta succedendo niente, che i Gazawi hanno creato una sorta di allucinato Truman Show (la c.d. Pallywood), non esite guerra, non esiste conflitto, non esistono bombe, sono tutti felici e simulano immagini di morte per far fare brutta figura al governo Nethanyau.

Ci eravamo già occupati di post social che diffondono simili teoriequesto non è da meno.

Si tratta infatti della scena di un corto del direttore cinematografico e regista Saudita Fawaz al-Zahrani, girato in Arabia Saudita come rappresentazione artistica delle sofferenze dei bambini nel conflitto, dato confermato da colleghi fact checker di tutto il mondo.

Post di un collega di BBC Verify

Non è stata mai intenzione dell’autore Saudita, né della c.d. “Pallywood” quindi simulare gli orrori di un inesistente conflitto.

Affermare il contrario sarebbe come, ad esempio, mostrare il film del 2017 Dunkirk e affermare convinti che la Seconda Guerra Mondiale coi suoi orrori non sia mai esistita, oppure negare l’Olocausto esibendo una copia di La Vita è Bella del 1997 per dichiarare con convinzione che la Shoah è stata creata da Benigni.

Ovviamente l’esistenza di film che parlano della guerra e degli orrori della storia non nega che gli stessi esistano.

