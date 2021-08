No, quello non è un video dell’attentato a Kabul, ma un video di Gaza

Ci risiamo: tutti cercano foto e video dell’attentato a Kabul, molti finiscono a riciclare vecchie foto e vecchi video.

Non perché la tragedia non sia vera: la tragedia Afgana è vera, un disastro umanitario di cui pagheremo per anni le conseguenze e di cui la popolazione sta pagando il prezzo più alto.



Ma si sa, il feticismo dello spettatore medio ha bisogno di essere saziato. Ci vuole l’immagine, il feticcio, la foto del sangue e delle bombe.

Perché sa, “Se non esiste su Internet non esiste nella vita vera”.

Quindi ecco che in una serie di Tweet rimossi ma immortalati da Google appare il video dei bombardamenti.



Video dei bombardamenti che in realtà come ricorda Elint News raffigura Gaza e non Kabul.

Il video è preso dalle varie testate mediorientali che hanno dato copertura al bombardamento e riciclato per dare una “forma viralizzabile” ad un orrore che dovremmo combattere così come è, senza dover cercare di “figurarcelo”.

