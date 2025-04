No, non sarà consentita la patente a 10 anni dal primo maggio con responsabilità dei genitori

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che annuncia l’arrivo della patente a 10 anni dal primo maggio con responsabilità dei genitori. Come avrete intuito, si tratta della solita fake news creata a tavolino col sistema del SEO Stuffing, ma in questo caso c’è una aggravante.

Una vera e propria tragedia viene usata come pretesto per creare la viralità.

Ovviamente la notizia della patente consentita a 10 anni è solo SEO Stuffing, ovvero una bufala concepita mettendo il maggior numero di parole chiave possibili da ricercare per far primeggiare il contenuto nei motori di ricerca, tirando in lungo il testo per dare l’illusione di un testo ricco di parole, e quindi ragionato.

In questo caso vengono infilate tutte le parole chiave più cliccabili e cercate: “responsabilità penale”, “primo maggio”, “patente” e “mini moto”. Il riferimento?

Dopo essere stati irretiti con un titolo che promette la patente a 10 anni dal primo maggio, l’articolo si conclude descrivendo il caso di un bambino morto per essere finito su una moto giocattolo a rotelle contro un muro invocando di consentire l’uso di simili giocattoli “almeno dai dieci anni in poi”.

Cosa del tutto diversa dal titolo e dall’anteprima, e usata come specchio per giustificare la viralità.

