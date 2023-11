No, non hanno “estirpato un abete spettacolare di 115 anni” per il Papa

Ci segnalano un post X per cui le autorità Piemontesi avrebbero “estirpato un abete spettacolare di 115 anni” per farne dono al Papa, distruggendo quindi un albero rarissimo e potenzialmente protetto per farne dono al Papa

In realtà si tratta di un post che veicola un messaggio errato, anzi una fake news.

Sebbene sulla timeline nella quale è stato reperito il post lo stesso venga descritto come “de relato”, riferito da altro utente, non diventa per questo più rispondente alla realtà fattuale.

«Voglio chiarire che il Piemonte non taglia alberi a caso. Questo abete, che ha 56 anni, presentava segni di deterioramento, verificati dai Vigili del fuoco, e quindi era destinato all’abbattimento che è stato autorizzato dagli uffici della Forestale in base al regolamento piemontese che autorizza i tagli solo in virtù di una gestione sostenibile dei boschi», ha riferito il presidente Cirio alla stampa locale.

Lo stesso altresì ricorda anche come dopo l’esposizione in piazza San Pietro l’albero avrà un futuro sostenibile: sarà infatti assegnato a un’associazione che produrrà con il legno giocattoli destinati ai bambini in difficoltà.

Cosa assai lontana dall’abbattimento di un albero ultracentenario per frivole ragioni.

