No, non fu Giulio Cesare il primo imperatore romano

Uno dei falsi miti legati alla storia è quello che vede nominare Giulio Cesare il primo imperatore romano. Titolo che egli non ebbe mai nella vita, ma spettò invece al figlio adottivo Ottaviano.

Giulio Cesare infatti detenne nella sua carriera i titoli di dittatore perpetuo e console: Ottaviano Augusto fu insignito del titolo di “Imperator”, “Generale Vittorioso” nel 27 a.C.

Va da sé che essendo morto Giulio Cesare nel 44 a.C. non spetta di certo a lui la palma del primo Imperatore Romano: una delle fonti di confusione può nascere appunto dalla natura “dinastica” del titolo, con l’Imperator precedente che adottava e riconosceva il suo successore o con l’Imperator successivo che si “collegava” alle sorti dei predecessori illustri, come il Dittatore Perpetuo Cesare e il suo figlio adottivo e primo Imperatore Augusto.

Per questo parliamo “dei Cesari”, trasformando effettivamente un “nome di famiglia” in parte delle attribuzioni legate ai titoli imperiali. Tutto questo ebbe l’effetto collaterale di rendere Giulio Cesare il capostipite di Ottaviano Augusto (corretto), ma associarlo alla figura dell’Imperatore (non corretto).

