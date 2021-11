No, non esiste un autobus vietato ai novax in Liguria

Ci segnalano i nostri contatti la curiosa condivisione per cui esiste un autobus vietato ai novax in Liguria. Con tanto di reperto fotografico: un goffo fotomontaggio che prevede la presenza del presidente di Regione Toti accanto al presunto automezzo.

Un automezzo con le scritte evidentemente composte al computer, ed anche discretamente male.

Fotomontaggio diffuso come uno “scherzo”, as usual quando la fake news viene disvelata, ma che si carica appresso un carico di commenti inequivocabili, come

Poi dice che la gente fa saltare tutto Neppure per te ce posto in Parlamento, senza stipendio!! Vai a casa!!! I No vax non pagheranno più le tasse!!!!! #NORIMBERGA2

Non scomodate Norimberga2: la cosa che rende ancora più atroce il montaggio dell’autobus vietato ai novax è che la foto modificata è tratta da una campagna contro la violenza sulle donne.

Che i novax sono evidentemente pronti a ridurre in “burle ilari” e fake news per i loro scopo.

