No, non esiste nessuna marca di pasta italiana farcita con insetti a nostra insaputa

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una presunta marca di pasta italiana farcita con insetti a nostra insaputa. Ovviamente si tratta di una fake news, e una fake news di una tipologia che conosciamo sin troppo bene.

Quella già vista molte altre volte in cui una notizia del tutto scollegata diventa un pretesto per imbastire una fake news a base delle parole chiave più cliccate del momento.

No, non esiste nessuna marca di pasta italiana farcita con insetti a nostra insaputa

Abbiamo già affrontato in passato il ricco filone delle fake news sugli “alimenti a base di insetti venduti a nostra insaputa“, ricordandovi come ogni alimento riporta gli ingredienti in chiaro sulla scatola, rendendo quindi impossibile la somministrazione di insetti ad insaputa del consumatore.

Come al solito, si tratta di un articolo che inanella un lunghissimo fiume di parole allo scopo di sembrare pregiato agli occhi del lettore e dei motori di ricerca, inserendo tra di esse le parole chiave più cliccate del momento e quelle legate ad un titolo che renda il lettore il più arrabbiato e incline al click possibile.

In questo caso si parla (solo nell’ultimo paragrafo) di una mensa scolastica dove sono stati trovati insetti infestanti nella refezione, costringendo alle indagini di rito.

Nessun marcho italiano ha mai farcito i suoi prodotti di insetti ad insaputa del consumatore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.