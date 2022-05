No, non esiste nessuna manifestazione in Mali contro il colonialismo a sostegno della Russia

Ci segnalano i nostri contatti un tweet contenente gli estremi di una presunta manifestazione in Mali contro il colonialismo a sostegno della Russia.

Manifestazione che ovviamente non si è mai tenuta. Che non esiste. È un meccanismo che abbiamo imparato a conoscere durante i mesi della Pandemia e che tende a ripetersi dimostrando le somiglianze tra le fake news filorusse e quelle filonovax.

Abbiamo già visto infinite manifestazioni canore e politiche spacciate per improbabili raduni novax: ora è il turno delle manifestazioni “in favore della Russia”.

Come anticipato la presunta manifestazione non esiste.

Si tratta infatti di una foto presa da un articolo relativo alla crisi politica in Mali, del 21.07.2010.

Non è la prima volta che incontriamo similarità tematiche tra i due insiemi novax e pro-Pandemia.

Giusto recentemente avevamo notato come la propaganda novax ha cominciato a nutrirsi dei volti in “GAN”, i “Volti in grafica computerizzata più vera del vero” usati dalla Propaganda FiloRussa per creare improbabili, irrintracciabili personaggi.

La cosa evidentemente va nei due sensi: ora appaiono “presunte manifestazioni” create con metodologie viste nelle fake news antivacciniste.

E temiamo altre appariranno in futuro.

