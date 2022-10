No, non esiste alcuna “nuova regola di WhatsApp” che autorizza alla pubblicazione di foto e messaggi

Eravamo rimasti alla “nuova regola Facebook” (qui), ma da acque internazionali arriva la teoria della “nuova regola di WhatsApp”.

Bufale.net sceglie di mettere in guardia i propri lettori dalla bufala che sta circolando da qualche giorno nei Paesi ispanofoni e non, secondo la quale i nostri contenuti pubblicati su WhatsApp rischiano di diventare pubblici.

NON AUTORIZZO NON AUTORIZZO NON AUTORIZZO

NON AUTORIZZO Ricorda, domani inizia la nuova regola WhatsApp che ti permette di usare le tue foto!! Ricorda che la scadenza è oggi!!! Può essere utilizzato in azioni legali contro di te. Tutto ciò che hai inviato può essere pubblicato a partire da oggi, anche i messaggi eliminati. Non costa altro che un semplice copia/incolla, meglio essere al sicuro che essere violati. Non autorizzo WhatsApp o altre organizzazioni associate a WhatsApp, come Facebook e Instagram, a utilizzare le mie immagini, informazioni, messaggi, foto, messaggi eliminati, file, ecc. Questo è reale. lo condivido!!!!!! Non autorizzo