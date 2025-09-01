Non esiste alcun robot in grado di portare avanti una gravidanza umana: sebbene la notizia sia arrivata anche sui social Italiani stimolando una discussione sull’etica del progetto sia in Italia che all’estero, la stessa è completamente inventata.

Inventato il ricercatore autore della scoperta, il fantomatico dottor Zhang Qifeng, inventata la scoperta (che nei vari articoli viene raffigurata da illustrazioni sovente create dall’AI) e inventata la presentazione di Kaiwa Tech, ditta che esiste ma secondo i loro stessi listini produce tutt’altro (sensori industriali).

No, non esiste alcun robot in grado di portare avanti una gravidanza umana

Ovviamente la Kaiwa Technology trovata da noi appena adesso non è la Kaiwa Tech descritta nei vari articoli che, avrete ora capito, non esiste.

La notizia sembra essere partita tra gli altri da un portale Coreano, Chosun, che identifica l’elusivo Qifeng come un laureato della Nanyang Technological University di Singapore.

Che però non ha traccia di laureati con quel nome, ricercatori, dottorandi o anche solo di un progetto di ricerca legato ad un robot gravido.

Il citato scienziato non ha un volto, tutte le foto che lo riguardano risultano rimosse da Internet e non legate a lui, e neppure questi risulta essere stato anche solo invitato al World Robot Expo, manifestazione dove avrebbe presentato il robot con tanto di esoso prezzo di listino.

Né la creazione né il creatore esistono.

La bufala sembra ispirata ad una pletora di progetti per creare incubatrici sempre più avanzate, progetto tecnnicamente difficoltoso per una serie di ragioni e, volendo spingersi addirittura ad un robot in grado di iniziare la gestazione dall’inseminazione del tutto impossibile.

