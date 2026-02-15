Ci segnalano i nostri contatti un articolo che contiene un presunto “libera tutti dall’alcoltest”. L’ennesimo articolo che si presenta sin dal titolo fornire life hack improbaili.

Viene del resto dallo stesso circuito che ci ha descritto come verosimile lo scenario di orde di Pulcinella stereotipati che al grido di “Ué uaglù” cospargono le targhe delle loro auto con la “pummarola della pizza” (tra tutti i fluidi possibili…) per ingannare le ZTL e il segreto dell'”Ingegnere Napoletano per non pagare il bollo”, ovvero semplicemente non pagare e sperare che nessuno se ne accorga in modo da poter far valere la prescrizione.

E come in questo caso il titolo è una completa clickbait.

No, non esiste alcun “libera tutti dall’alcoltest”, neppure ipotetico

L’articolo parla infatti del fatto che in Svizzera le categore di utenti tenuti al divieto assoluto di consumo di alcol (autisti professionali, neopatentati), in realtà sono legalmente tenuti ad un “tasso alcolemico massimo dello 0,1 per mille”.

Tasso infimo che praticamente ammonta a tasso alcolemico zero più gli eventuali esiti della fermentazione data dalla digestione della frutta.

Il che non significa che ci sia una scappatoia per l’alcol test, né in Svizzera, né in Italia, né altrove. Cosa che l’articolo ammette in fondo, molto in fondo, ma dopo aver scritto un intero muro di parole, sicché il testo venga percepito come premium sia dal lettore che dall’algoritmo che inserisce le notizie nei vari aggregatori come Google News, rendendoli cliccabili.

Non vi è dunque alcuna “svolta epocale” o scappatoia: possiamo spoilerarvelo ora.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

