No, non esiste alcun Imam El-Munez pronto a distruggere l’economia occidentale

Ci segnalano i nostri contatti un evidente esempio di immagine AI chiaramente segnalata come tale, ma creduta vera da disinformati a caso. Il tipico “meme asceso”, una burla che diventa problematica perché, per una lunga serie di ragioni, qualcuno decide di crederci troppo sul serio.

Si tratta di una foto dove le fattezze di Roberto Vannacci vengono mescolate ai tratti somatici solitamente assegnati agli Imam (barba lunga, caftano, turbante) per creare l’Imam El-Munez (gioco di parole con “Er Monnezza“, personaggio di fantasia introdotto nei poliziotteschi di Thomas Millian come un ladro trucido, volgare ma col cuore in fondo buono e generoso)

No, non esiste alcun Imam El-Munez pronto a distruggere l’economia occidentale

Abbiamo visto come ormai la possibilità di creare video e foto con AI a basso costo sia ubiquitaria, e non è neppure scontato che come in questo caso compaia il logo “generato con AI”.

Questo non è bastato ad impedire ad utenti di cascarci, creando il problema principale delle AI, che non è la AI stessa ma le persone tra monitor e tastiera pronte a credervi o usarla in modo scorretto.

Semplicemente, non esiste nessun “Imam El-Munez” pronto a rubare tutto il petrolio occidentale per mettere l’economia in ginocchio.