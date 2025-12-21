Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di un divieto di auto nere a Denver, città nel Colorado, applicato religiosamente nel giorno di domenica.

Il testo non solo proviene dallo stesso circuito che abbiamo visto produrre altre notizie clickbait a tema auto e dintorni, ma è la riscrittura di un testo di identico contenuto pubblicato da un’altra testata online dello stesso circuito.

Testo che scoprimmo già a giugno essere una fake news.

No, non esiste alcun divieto di auto nere a Denver

Il testo infatti, dopo aver abusato della già vista tecnica del SEO Stuffing, ovvero redigere un testo lunghissimo che sostazialmente si presenta ripetitivo e creato solo per esporre una serie di parole chiave virali ci spiega che il “probabile divieto” potrebbe essere stato cagionato dalla necessità di “aumentare la visibilità delle auto” ma che “Le compagnie di noleggio non impongono alcuna restrizione basata su questo presunto divieto, e la polizia locale non ha alcun interesse a far rispettare una norma così anacronistica”.

In realtà semplicemente la norma non è mai esistita, e viene dritta dritta dalle varie raccolte di “leggi folli dal mondo”, raccolte di clickbait spesso non verificate dal valore aneddotico e acchiappalikes.

Nel filone delle “leggi pazze” compare infatti questo divieto nel Colorado, stato in cui si trova Denver, smentito più volte già in madre patria.

La cosa più simile è la chiusura settimanale obbligatoria: in Colorado le rivendite di auto sono tra gli esercizi obbligati a chiudere la domenica per concedere il giorno festivo ai lavoratori: elenco nel quale, restando nell’automotive, non rientrano meccanici e autoricambi, probabilmente per consentire ad un abitante del Colorado in vena vacanziera di riparare il proprio veicolo.

In ogni caso, ci sono due bufale al prezzo di una.

