No, non erano camionisti presenti alle manifestazioni nopass, ma alla Street Parade del 2013

Ci risiamo, ci segnalano ancora una volta una foto di “camionisti presenti alle manifestazioni nopass”. Presa da un gruppo asseritamente legato alla proteste, istoriata con loghi legati alle manifestazioni.

Ma come al solito inattinente alle manifestazioni nopass.

L’abbiamo già visto durante le proteste dell’anno scorso: le manifestazioni canore mitteleuropee sono per i complottisti novax una fonte continua di fotografie.

Abbiamo visto usare foto della Love Parade, diverse edizioni tra cui una del 1997. Abbiamo visto usare foto della Street Parade di Zurigo, ancora una volta la foto che state per vedere è dalla Street Parade di Zurigo, ma del 2013.

Anche in questo caso è possibile l’influenza del trolling, non viene messo in dubbio.

Ma l’elevata ricezione dell’ennesima fake news con loghi riconducibili alle proteste e con foto artefatte segue il citato e già scritto copione.

Come ci ricordano i colleghi di Facta, la foto mostra un momento della Street parade, festival annuale della musica elettronica e techno, tenutasi a Zurigo (Svizzera) il 10 agosto 2013, come si può verificare qui e qui.

