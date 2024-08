No, non è vero Yusuf Dikeç aveva una sigaretta in bocca alle Olimpiadi

Ci segnalano i nostri contatti un’immagine secondo cui Yusuf Dikeç aveva una sigaretta in bocca alle Olimpiadi. Foto che lo contrappone al campione serbo Damir Mikec, argento a Tokyo 2020, raffigurato con tutti gli accessori possibili.

È stata proprio l’aria assai dimessa di Yusuf Dikeç, la sua umile mise con maglietta e normali occhiali da vista con tappi da orecchie in schiuma, gli occhi entrambi aperti sul bersaglio da gendarme in pensione e l’aria noncurante ad attrarre l’attenzione, ma la foto usata in questa narrazione ha un problema.

Nonostante la stessa narrazione parli di un pacchetto di sigarette, Yusuf Dikeç non ha mai fumato alle Olimpiadi in gara.

Tra i commenti all’apologo vediamo infatti un “L’ avrei squalificato solo per la sigaretta in bocca.Cattivo esempio di cui il mondo non ha bisogno soprattutto in gare importanti come le olimpiadi”, e scopriamo che è stato lo stesso autore della pubblicazione ad ammetterlo.

Meme tra i memes, il riferimento sembra proprio essere al Jigen della serie animata Lupin III, cecchino infallibile dall’eterna sigaretta e l’eterno cappellaccio a riparare gli occhi dal riverbero al posto di equipaggiamento ben più costoso.

