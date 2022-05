No, non è vero Stoltenberg ha detto di non dare la Crimea a Putin

“Stoltenberg ha detto di non dare la Crimea a Putin”, un autentico “corto circuito nell’informazione”, come è stato giustamente definito, nato da una combinazione di mali che conosciamo.

Li conosciamo bene entrambi. Il primo è il problema del “virgolettato inventato”, quel fenomeno per cui un titolo viene sia riassunto che “caricato”. Il risultato è qualcosa che non è un riassunto di quanto detto ma una versione deformata.

Un universo alternativo dove, per citare un esempio bellico, si passa da un lungo ed articolato discorso su come la Finlandia post bellica sia passata dalla freddezza verso la NATO ad un cauto accoglimento delle loro istanze e la valutazione di un futuro comune a “Finlandia nella NATO: lo Zar potrebbe massacrarci!”.

O come, in questo caso a “La NATO si oppone all’apertura di Zelensky sull’annessione della Crimea”. “La NATO più dura di Kiev sulla Crimea”. “NATO contro Zelensky: la Crimea è nostra”.

Il secondo è la piaga del “Telefono senza fili Social”. Quella cattiva pratica riassumibile in “io sono abituato a leggere solo il titolo prima di condividere” che porta alcuni lettori a deformare notizie già deformate in un mostro irriconoscibile e pieno di fake news.

Cosa denunciata dai colleghi di Valigia Blu.

Basta del resto inseguire le dichiarazioni di entrambi gli attori: l’intervista rilasciata dal Segretario Generale della NATO al giornale tedesco Welt, e l’intervento del presidente ucraino Zelensky al think tank britannico Chatham House.

Scopriremo che in realtà la piaga del virgolettato inventato ha colpito ancora, e due volte, creando una specie di Voltron-Golem di disinformazione tracimato nella fake news.

Scopriremo che Zelensky non ha mai parlato della Crimea ma della situazione precedente e successiva al conflitto.

E aggiungeremo che non è vero che Stoltenberg ha detto di non dare la Crimea a Putin. Ha detto una cosa diversa e condivisibile.

Ovvero che paesi NATO non riconosceranno “mai l’annessione illegale della Crimea” [cosa che, fa notare giustamente Valigia Blu, va letta con enfasi su “illegale”], in quanto “gli alleati sostengono la sovranità e l’unità territoriale dell’Ucraina in relazione ai confini riconosciuti. (…) La decisione su come disegnare la pace spetta al governo e al popolo sovrano dell’Ucraina. Questo non lo possiamo decidere noi”.

Annessione legale significa che ci sono dei trattati di pace riconosciuti, l’Ucraina accetta.

Stoltenberg ha sostanzialmente detto che Putin non può andare in Ucraina come al Supermercato e prendersi quello che vuole, peraltro senza pagar pegno.

Ha detto che le decisioni su un terreno sovrano spettano allo Stato Sovrano. Non a lui, non a Putin. Allo Stato Sovrano.

Possiamo quindi parlare di Fake News.

Testate come Atlantico Quotidiano peraltro sembrano leggere nella diffusione della fake news un vero e proprio riposizionamento politico.

Non oseremmo tanto: ci limitiamo a rilevare come la piaga dei virgolettati inventati e del “E io condivido anche se ho letto solo il titolo, basta il titolo” hanno mietuto e mieteranno tantissime, troppe vittime, sull’altare della corretta informazione.

