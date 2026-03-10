Ci segnalano i nostri contatti un post Threads secondo cui Valentino Rossi ha espresso preferenza per il no al Referendum Giustizia che si terrà i giorni 22 e 23 Marzo.

Si tratta dell’ennesimo caso di “virgolettato inventato”, mescolato col “meme asceso”: in parole semplici e comprensibili uno scherzo così riuscito da sembrare vero.

No, non è vero che Valentino Rossi ha espresso preferenza per il no al Referendum Giustizia

Il post viene estrapolato da una card (foto con un breve testo) apparso sulla pagina satirica Socialisti Gaudenti, che recentemente ha iniziato una propria campagna a favore del No cooptando una serie di personaggi di crescente assurdità: partendo da Valentino Rossi (personaggio indubbiamente famoso e probabile, ma non interessato a dare indicazioni di voto) la pagina è finita a “interpellare” Son Goku, alieno e supereroe esperto di arti marziali nella serie Dragonball di Akira Toriyama, inizialmente una parodia della saga orientale del Viaggio in Occidente e diventata una epica sci-fi con temi ibridi tra il wuxia (le serie di arti marziali) e il mito di Superman arrivato sulla Terra dal perduto mondo di Krypton per proteggere il genere umano che lo ha cresciuto con amore.

Dall’ultima parodia capiamo il motivo della bizzarra scelta: una critica ad una serie di spot elettorali lanciati dalla maggioranza prima del periodo di silenzio pre-urne in cui vengono indicati una serie di personaggi malvagi (la Strega Cattiva ad esempio) insinuando che il PD abbia “personalizzato” la campagna decidendo anziché di entrare nel merito a limitarsi ad elencare figure negative associate al Sì per far sentire malvagi gli elettori.

Si tratta di una parodia ascesa: uno scherzo in cui si è creduto troppo.

