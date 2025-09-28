No, non è vero che se accosti per far passare un’ambulanza rischi la multa

Secondo l’articolo che ci avete segnalato, una fantomatica “nuova legge” vieterebbe di accostare al passaggio di un’ambulanza. Proseguendo nella lettura, ci rendiamo presto conto che siamo davanti all’ennesimo titolo pensato solo per seminare panico tra gli automobilisti. In realtà, il Codice della Strada dice semplicemente che chi guida deve mantenere libera la carreggiata per far passare i soccorsi. Giusto, ma niente di nuovo sotto il sole: è sempre stato così. Poi aggiunge che il problema nasce quando, convinti di fare la cosa giusta, seguiamo “abitudini radicate”. Vero che la legge non elenca ogni singolo gesto da fare, ma questo non vuol dire che accostare sia proibito: significa solo che va fatto con un minimo di cervello, senza manovre da stuntman.

Il pezzo più gustoso arriva quando si parla della nostra abitudine di accostarci o fermarci di colpo. E qui scatta la confusione: l’articolo mette nello stesso calderone due cose che non c’entrano niente. Accostarsi piano e in sicurezza? Perfettamente legittimo. Inchiodare in mezzo alla strada bloccando tutti? Ovvio che no. Non serviva un “nuovo Codice della Strada” per capirlo, bastava il buonsenso… o al massimo la patente.

Dopo aver creato un po’ di suspense, l’articolo passa al capitolo “e adesso cosa rischi?”. E qui arriva la lista nera: multe fino a 173 euro, 2 punti in meno sulla patente e addirittura il ritiro se provochi un incidente. Letta così sembra che basti tirare leggermente il volante a destra per trovarsi senza patente e senza portafoglio.

Cosa dice la legge

La realtà è molto meno drammatica. Le sanzioni ci sono, certo, ma scattano solo se la manovra è pericolosa o intralcia davvero la circolazione: inchiodate improvvise, invasioni di corsia, marciapiedi presi d’assalto come fossero corsie preferenziali. In pratica, puniscono il comportamento da “eroe del volante” che più che aiutare i soccorsi rischia di causare un altro incidente.

Insomma: l’articolo 177 del Codice della Strada non vieta affatto di accostare. Chiede semplicemente di agevolare i mezzi di soccorso con prudenza. Accostarsi con calma per lasciar passare un’ambulanza non è vietato e non vi trasforma in fuorilegge.

