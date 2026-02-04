No, non è vero che Salvini ha dedicato una citazione di Tiziano Ferro a Vannacci

Ci segnalano i nostri contatti la screen di un presunto post Instagram in cui Salvini ha dedicato una citazione di Tiziano Ferro a Vannacci, con riferimento alla fondazione del nuovo partito Futuro Nazionale, di cui ci siamo occupati in una recente analisi

Il problema è che la screenshot proviene da un profilo di satira, ed è semplicemente un “meme asceso”, uno scherzo così divertente da essere preso per vero.

No, non è vero che Salvini ha dedicato una citazione di Tiziano Ferro a Vannacci

La pagina “Il Grande Flagello” è una pagina di satira, autodefinitasi come “l’anello (debole) di congiunzione tra Blob e la Gialappa’s”, contenente contenuti ironici sulla vita nazionale e politica di Italia.

Sull’account Instagram del Ministro dei Trasporti infatti non vi è alcuna traccia del presunto post, che è una citazione diretta dall’iconico brano di Tiziano Ferro dal medesimo titolo, pubblicato sull’album Centoundici del 2003 e diventato un successo epocale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

