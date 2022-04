No, non è vero che Papa Francesco ha cambiato la data del Natale

Ci segnalano i nostri contatti un presunto testo con cui “Papa Francesco ha cambiato la data del Natale”.

Ovviamente si tratta di una fake news

Va infatti tenuto presente che ogni enciclica, costituzione, lettera, esortazione, messaggio, omelia e motu proprio provenienti dal Papa sono riportati sul portale Vatican.va

E l’ultimo Motu Proprio risale a Febbraio.

Anche l’aspetto grafico del fake non corrisponde: laddove un Motu Proprio assume la sobria forma “virtuale” di un PDF annotato del Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana, l’autore del fake ha voluto andare oltre copincollando lo stemma papale e inventando un “Sigillo dell’anello del pescatore” virtuale, in stile firma digitale.

Tutti questi elementi portano alla fake news. Il Natale, come le altre festività, resteranno alla data convenzionalmente stabilita.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.