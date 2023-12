No, non è vero che lo Yemen ha attaccato una nave Americana

Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui lo Yemen avrebbe attaccato una nave Americana, dimostrando in qualche modo “debolezza della politica estera di Biden” e che alleati e nazioni beneficate da programmi di aiuti dichiarano guerra agli USA a causa di tale percepita debolezza.

Il problema è che nonostante la spunta blu nel post, il post divulga una informazione falsificata e sviata.

No, non è vero che lo Yemen ha attaccato una nave Americana

Non si tratta de “lo Yemen”, ma di ribelli Houthi, gruppo armato Sciita fortemente filo-Iraniano, anti-israeliano e secondo la ADL antisemita e anti-Occidentale nato negli anni ’90.

I ribelli sciiti, ribelli contro lo stesso Yemen e l’Occidente, hanno agito convinti di colpire Israele, loro nemico, nel tentativo di agevolare Hamas.

Quanto ai presunti “aiuti”, tema reso spurio e inutile dalla precisazione che non si tratta di Yemeniti ma di ribelli, va detto che gli aiuti passano attraverso USAID e l’ufficio per la migrazione e i rifiugiati a scopo umanitario e per aiutare le fette più bisognose di popolazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.