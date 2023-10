No, non è vero che l’aglio sostituisce i farmaci per l’ipertensione

Siamo ancora nel mito dei “supercibi”: non è vero l’aglio sostituisce i farmaci per l’ipertensione, non è vero che una cipolla in casa assorbe tutte le malattie, l’aloe vera non vi curerà da ogni male, non esistono cibi miracolosi che curano ogni male “meglio delle medicine”, non si scappa da un appuntamento col medico, non basta una “mela al giorno” per levarsi il medico di torno.

Partiamo da un punto di vista: per quanto una dieta bilanciata mantenga in salute, arrivati al punto in cui un medico ritiene necessario un approccio farmacologico all’ipertensione, bisognerebbe ascoltare il proprio medico.

L’ipertensione è un fattore di rischio che aumenta la possibilità di malattie come ictus, infarto, aneurismi e retinopatia. Se è vero che una buona dieta e dell’esercizio fisico contribuiscono alla sua gestione, non significa che la stessa, o addirittura parti “astratte” della stessa, come la singola ritualità dell’assumere aglio, possano annullare e superare una terapia prescritta dal proprio medico.

I farmaci per l’ipertensione hanno provato la loro efficacia in un gran numero di ricerche, e bisognerebbe fidarsi del proprio medico senza cercare “scappatoie” varie.

