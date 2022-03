No, non è vero che la Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale

Premessa: non è vero che la Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale. Non è mai esista una “norma per la vaccinazione universale”, quindi la Corte Suprema non ha cancellato alcunché.

Come abbiamo avuto modo di vedere in passato, la fantasia escapista per cui esiste un “giudice a Berlino” che correrà in soccorso dei novax comminando severissime pene carcerarie ed anche la pena di morte ai “provaccino” è solo una fantasia escapista.

Una specie di Apocalisse da Culto Pagano che ha sostituito “Norimberga 2” e la “Corte Suprema” con un Dio fantomatico e onniscente, al servizio del Trump, del Putin e del Guru di turno che grazie “Norimberga 2” ucciderà i cattivi in una sorta di inferno sulla Terra.

Ovviamente siccome il programma di vaccinazione negli USA continua interrotto da Aprile 2021, quando questa bufala è stata diffusa la prima volta, qualcosa non torna. Sappiamo infatti che è una fake news.

No, non è vero che la Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale

La bufala viene diffusa con un lunghissimo appello che abbiamo gia ricalcato e ricopiato in integrale nel precedente articolo

Il testo, che potrete faclmente riscontrare, comincia parlando di una causa intentata da alcuni senatori che ha abolito la vaccinazione e finisce con uno sproloquio per cui i vaccini a RNA alterano il DNA umano e quindi causano genocidio.

Sostanzialmente sommando più bufale in una.

La Vaccinazione negli USA dal 1905, è materia dei singoli stati, che possono imporre obblighi o anche obblighi relativi, ad esempio, alla scolarizzazione, legiferando anche su eventuali eccezioni.

Va da sè che se la Suprema Corte ha dichiarato che il diritto di sancire l’obbligatorietà del vaccino tocca al singolo stato, non si può parlare di una “Vaccinazione universale negli USA”.

E fin qui, ci siamo. Infatti l’articolo citato nel copincolla (ed anche nella versione precedente) si limita ad una circolare inversione dell’onere della prova.

Ti viene detto che tale sentenza esiste, ma ti viene detto di usare un motore di ricerca per cercare sentenze del Circuito di Appello. Il risultato sarà comunque l’inesistenza della sentenza, ma il condivisore compulsivo fideisticamente dichiarerà che il condivisore primario “deve” aver fatto quel controllo, e mettere questo dato in dubbio diventa uno scontro personale.



Ignorando peraltro che a. il programma di vaccinazione Americano sta proseguendo, b. del fatto che essendo la Fondazione Gates una fondazione privata nessuno può togliergli i fondi denunciando Fauci, che Bill Gates non è un medico e che c. non esistendo alcuna sentenza l’FDA non ha chiuso negli ultimi due anni.

Tutto quello che le ricerche indicate mostreranno sarà la denuncia di un “gruppo per la libertà vaccinale” che asseriva la mancanza di controlli sulla sicurezza vaccinale negli ultimi decenni (possiamo quindi escludere che COVID19 esistesse…) partendo dal presupposto di aver chiesto l’intervento del tribunale per ottenere dei documenti. Cosa da cui è stato arbitrariament dedotto che se quei documenti non sono stati consegnati è perché nessuno controlla la sicurezza dei vaccini da decenni, dato riscontratosi essere falso, definito a Politifact come “assurdo”.

Per quanto attiene il resto…

Esaminata l’assenza di una sentenza, parliamo del resto dell’articolo. Basato sulla teoria ormai sconfessata da scienza e diritto in tutto il mondo che il vaccino sia un “siero genico sperimentale” non sicuro carico di sostanze mutageniche (dato del tuto sconfessato) nonché di polipi alieni fatti di grafene che insultano i ricercatori.

Sostanzialmente, una raccolta di vecchie fake news. Non sfuggirà che molto dell’assunto si basa sulla ricostruzione dei “Freemen on the land” o del “Popolo Unico”, parte della mistica di QAnon secondo cui gli Stati Uniti d’America sono diventati una Corporazione Economica che Trump abbatterà e restaurerà riportandola alla gloria dei “Patrioti” per ricostruire un sistema giudiziario a sua immagine e somiglianza, a misura di Novax.

