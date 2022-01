No, non è vero che il Green Pass non è più necessario da Gennaio

No, non è vero che il Green Pass non è più necessario da Gennaio: e questo possiamo affermarlo. Lo sappiamo. Ne abbiamo parlato lungamente.

L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati, ci preme di ricordare assieme agli amici di Fisco e Tasse, è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021. La legge di conversione del decreto è la legge 165 del 19.11.2021.

Cui è seguito il Super Green Pass, in arrivo per i lavoratori Over 50, e le misure di cui al decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività) e nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022.

No, non è vero che il Green Pass non è più necessario da Gennaio

Il che rende il messaggio che ci è stato inoltrato via WhatsApp una simpatica boutade

ATTENZIONE!!! – multe automaticamente nulle senza ricorsi – STOP CERTIFICATO VERDE SUL LAVORO!!! DAL 1° GENNAIO NON E’ PIU’ NECESSARIO! IL GOVERNO, volutamente o non volutamente, SI E’ AUTO-SMENTITO! I FATTI PARLANO CHIARO! LA LEGGE PREVEDEVA LA FINE DEL CERTIFICATO VERDE PER I LAVORATORI…IL 31 DICEMBRE 2021! L’ULTIMO D.L. NON PUO’ MODIFICARLA: DIRITTO DOCET! CHIUNQUE RICHIEDA IL CERTIFICATO VERDE PER POTER LAVORARE, DENUNCIATELO IMMEDIATAMENTE! Potevate farlo anche prima, POICHE’ ILLEGITTIMO, ma adesso avete ancora più motivi per farlo! FATE VALERE I VOSTRI DIRITTI!!! ART. 4 COSTITUZIONE ITALIANA: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Qui i link del D.L. e quello della sua conversione in LEGGE! D.L.:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg LEGGE:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/20/21G00182/sg 🔴 EMERGENZA FINITA

Qualsiasi verbale-sanzione attinente l’emergenza Covid-19 è NULLO e non più annullabile mediante ricorso. Chiunque riceva una multa verifichi quanto segue: il testo del verbale, richiamandosi all’art. 4 del DL 19/20, prevede una sanzione possibile ai sensi dell’art. 1 del DL summenzionato.

Questo DL non risulta prorogato dopo il 31/12/2021 ! COPIATE INCOLLATE SENZA vi CONDIVIDERE

E parliamo dell’ennesimo appello che si invita a “copiare senza condividere” per rendere irrintracciabile il cattivo consigliere che vi consiglia, sostanzialmente, di imbarcarvi in una lite temeraria che non solo non vi consentirà di accedere al posto di lavoro, ma vi esporrà alle conseguenze civili e penali della stessa.

Troverete su Agenda Digitale una lunga disamina giuridica sullo “stato dell’Arte” dell’obbligo vaccinale over 50 e del vaccino sul luogo di lavoro.

Non potrete evitarli esibendo un messaggino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.