No, non è vero che i pipistrelli restano impigliati nei capelli

Un mito costante è quello per cui i pipistrelli restano impigliati nei capelli, specialmente i capelli lunghi delle donne (i miti sono così, atavici e spesso legati a concezioni arcaiche) restandovi così saldamente incollati che l’unico modo per sbarazzarsene è tagliare le chiome o uccidere il chirottero.

Ovviamente si tratta di una falsa credenza stratificata nel tempo. Una leggenda metropolitana, uno di quei casi in cui chiunque millanterà di avere un cugino (in questo caso una cugina), una zia o una nonna che ha subito la privazione delle chiome a causa di un pipistrello vagante.

E uno di quei casi in cui, a parte urlarti con fare rissoso e volgare che stai offendendo la memoria della calva ava, non ti saprà indicare in che circostanze è avvenuto il ferale evento perché non è mai avvenuto.

Come per la storia della “zingara che nasconde i bambini rapiti sotto la gonna” o delle orde di bambini defunti ogni Natale a causa della Stella di Natale a centrotavola

Il noto chirotterologo inglese Merlin Tuttle ci ha provato in tutti i modi a convincere i pipistrelli in sua cura a saltargli sulla testa e intrappolarsi tra i capelli.

Semplicemente non ci è riuscito.

I pipistrelli rifiutavano di avvicinarsi alla testa umana, rifiutavano di starci e semplicemente se ne andavano.

Non esiste alcuna parte anatomica del pipistrello che giustifica simili poteri di adesione, e semplicemente si tratta di una fake news.

Gli addetti ai lavori possono imbattersi in uno stormo di pipistrelli, vista poco gradevole, e alcuni possono sbattergli addosso, specie se disturbati.

Il pipistrello caccia volando ad altezza uomo, quindi creando il mito che possa impigliarsi sugli umani.

Ma no, il pipistrello non ama incollarsi alle chiome altrui.

