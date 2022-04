No, non è vero che Conad sta regalando televisori: attenti alle spunte blu

Il copione l’abbiamo visto mille volte. Una pagina che non è la “spunta blu” di un famoso marchio propone un affare. Beni in regalo, l’oggetto del desiderio del momento. Magari parliamo di monopattini elettrici, oppure di Netflix.

In questo caso parliamo di TV, un messaggio da una pagina “di Conad” secondo cui

Stiamo eliminando alcuni televisori che non possiamo più vendere. Ne vuoi uno? Abbiamo pensato, invece di buttarlo via, di darlo alle persone bisognose.

Ma il copione in questo caso è lo stesso. No, non è vero che Conad sta regalando televisori: l’operazione viene da una pagina che non è Conad.

Che utilizza foto datate, usate dalla pagina “War on Retail” nel 2019 per esempio che non raffigurano merci esposte a Conad.

Pagina che, non essendo Conad non ti dà alcuna garanzia che i dati conferiti vadano a Conad. Anzi, sicuramente finiranno a soggetti terzi, con alcuna garanza del loro utilizzo.

Restano quindi intatti tutti i consigli che abbiamo più volte fornito sul Phishing, a cui aggiungiamo la raccomandazione di rivolgersi sempre ai canali ufficiali del marchio di cui sospettate ci siano promozioni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’isteria collettiva da cui è nato questo phishing, l’ossessione per il destino delle TV “Datate” dopo lo “switch-off” è decisamente sovradimensionato: anziché preoccuparvi di soluzioni facili per cambiare il vostro televisore, dovreste prima asscurarvi di essere interessati dallo switch-off dei segnali datati, e poi prendere in considerazioni soluzioni come un decoder esterno o una IPTV, ricordando che una TV con un decoder “datato” resta comunque un eccellentissimo monitor HDMI.

